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İsveç'te yasa değişikliği girişimi! Kur'an-ı Kerim'in yakılması nefret suçu kapsamına alınacak mı?

A Haber
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Giriş: 31.08.2023 13:40
İsveç'te ana muhalefetin Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı yasa değişikliği hazırlığı sürüyor. Peki çirkin provokasyon 'nefret suçu' kapsamına alınabilecek mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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