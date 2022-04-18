İsveç'te Kur'an’ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Lideri Rasmus Paludan, İsveç'in çeşitli kentlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Ülkede binlerce kişi bu eylemi protesto etmek için sokaklara çıktı. Ancak protestocular, yeniden polis engeliyle karşılaştı. Araçları taşlayan ve ateşe protestoculara polis gerçek mermi kullanarak karşılık verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN