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İsveç'te Kur'an’ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi

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Giriş: 18.04.2022 09:04
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Lideri Rasmus Paludan, İsveç'in çeşitli kentlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Ülkede binlerce kişi bu eylemi protesto etmek için sokaklara çıktı. Ancak protestocular, yeniden polis engeliyle karşılaştı. Araçları taşlayan ve ateşe protestoculara polis gerçek mermi kullanarak karşılık verdi.
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