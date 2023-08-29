29 Ağustos 2023, Salı
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İsveç'in kendini bilmezliği bitmek bilmiyor! Kalp hastası Pakistanlıya polis müdahalesi! Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı çıktı
İsveç’in kendini bilmezliği bitmek bilmiyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını gözyaşları içinde engellemeye çalıştığı sırada polis müdahelesi ile karşı karşıya kaldı. Kalp hastası Pakistanlı Malik Shahza'yı polisler kolundan tutup sürükleyerek alandan uzaklaştırdı ve gözaltına aldı. Shahza, “İsveçli politikacıların Kur'an yakılmasını durdurması lazım. Bütün dünyadan tepkiler geliyor ve bu İsveç için iyi değil." diye konuştu.