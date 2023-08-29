29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsveç'in kendini bilmezliği bitmek bilmiyor! Kalp hastası Pakistanlıya polis müdahalesi! Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı çıktı

İsveç'in kendini bilmezliği bitmek bilmiyor! Kalp hastası Pakistanlıya polis müdahalesi! Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2023 02:04
İsveç’in kendini bilmezliği bitmek bilmiyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını gözyaşları içinde engellemeye çalıştığı sırada polis müdahelesi ile karşı karşıya kaldı. Kalp hastası Pakistanlı Malik Shahza'yı polisler kolundan tutup sürükleyerek alandan uzaklaştırdı ve gözaltına aldı. Shahza, “İsveçli politikacıların Kur'an yakılmasını durdurması lazım. Bütün dünyadan tepkiler geliyor ve bu İsveç için iyi değil." diye konuştu.
İsveç’in kendini bilmezliği bitmek bilmiyor!
İsveç'in kendini bilmezliği bitmek bilmiyor!
Yolcu gemisi yük gemisine çarptı
Yolcu gemisi yük gemisine çarptı
Markale katliamının 29. yıl dönümü!
Markale katliamının 29. yıl dönümü!
İsrailli bakanla görüştü görevi sonlandırıldı
İsrailli bakanla görüştü görevi sonlandırıldı
ABD’li senatör Türkiye’yi alçakça hedef aldı
ABD'li senatör Türkiye'yi alçakça hedef aldı
Prigojin’in yerine kim geçecek?
Prigojin’in yerine kim geçecek?
ABD’de LGBT terörü!
ABD’de LGBT terörü!
Prigojin sonrası Wagner’e ne olacak?
Prigojin sonrası Wagner'e ne olacak?
1 milyon sterlinlik kaza! 9 lüks otomobil...
1 milyon sterlinlik kaza! 9 lüks otomobil...
ABD helikopteri düştü: 3 ölü
ABD helikopteri düştü: 3 ölü
Prigojin öldü mü?
Prigojin öldü mü?
Romanya’da korkunç patlama!
Romanya’da korkunç patlama!
Daha Fazla Video Göster