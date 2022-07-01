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İsveç ve Finlandiya’dan PKK açıklaması!

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Giriş: 01.07.2022 13:01
Madrid'deki NATO zirvesinde, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine ilişkin önemli adımlar atıldı. Terör örgütlerine verilen desteğin kesileceği vaadinde bulunan iki ülkenin liderleri, mutabakata olan bağlılıklarını yeniden vurguladı. İsveç Başbakanı, "Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" derken, Finlandiya lideri ise "PKK'ya karşı ilave adımlar atmaya hazırız" ifadesini kullandı.
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