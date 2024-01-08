08 Ocak 2024, Pazartesi
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İsveç Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin: İsveç’te savaş olabilir
Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verilen destek Avrupa ülkelerinde güvenlik tartışmalarını artırıyor. İsveç Savunma Bakanı, Rusya'nın ciddiye alınması gerektiğini belirterek "İsveç'te de savaş olabilir, halkımızın savaşa hazır olması gerekir." dedi. İsveç medyası da hükümetin, ABD'nin aya kişlerini yaptığını yazdı.