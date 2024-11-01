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İsveç prensesine kraliçe eğitimi! Askeri eğitim aldı

İsveç prensesine kraliçe eğitimi! Askeri eğitim aldı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 09:21
İsveç Prensesi Viktoriya tahtına kavuşabilmek için zorlu eğitimlerden geçiyor. Onlardan sonuncusu askeri eğitimdi. 47 yaşındaki prenses silahını kuşandı. Özel bir eğitim aldı.
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İsveç prensesine kraliçe eğitimi!
İsveç prensesine kraliçe eğitimi!
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