İsveç prensesine kraliçe eğitimi! Askeri eğitim aldı

İsveç Prensesi Viktoriya tahtına kavuşabilmek için zorlu eğitimlerden geçiyor. Onlardan sonuncusu askeri eğitimdi. 47 yaşındaki prenses silahını kuşandı. Özel bir eğitim aldı.

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