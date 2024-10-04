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İsveç parlamentosunda domatesli saldırı! Stenergard koşarak kaçtı!

İsveç parlamentosunda domatesli saldırı! Stenergard koşarak kaçtı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 00:46
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsveç parlamentosunda yaptığı konuşmanın ardından yerine döndüğü sırada domatesli saldırıya uğradı. Stenergard, saldırının ardından parlamentoyu koşarak terk ederken, 3 kişi gözaltına alındı.
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