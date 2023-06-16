İsveç medyası: Erdoğan, dünyanın en güçlü adamını, itibarını kaybettirmekle tehdit ediyor

Dünya basını, ABD ve NATO ülkelerinden gelen talepleri geri çeviren Başkan Erdoğan'ın meydan okuduğu yorumunu yaptı. İsveç medyası ise, Stockholm'ün Türk lideri hafife aldığını yazıyor.

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