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İsveç medyası: Erdoğan, dünyanın en güçlü adamını, itibarını kaybettirmekle tehdit ediyor

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Giriş: 16.06.2023 09:35
Dünya basını, ABD ve NATO ülkelerinden gelen talepleri geri çeviren Başkan Erdoğan'ın meydan okuduğu yorumunu yaptı. İsveç medyası ise, Stockholm'ün Türk lideri hafife aldığını yazıyor.
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Stockholm’ün Türk lideri hafife alıyor
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