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İsveç basınının NATO öfkesi! Ulf Kristersson'u topa tuttular: Duvara çarptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2023 11:30
Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin kapısını çalmıştı. Verilen sözlerin tutulması sonrası Finlandiya Türkiye'nin onayını alarak resmen NATO üyesi oldu. Finlandiya'nın üye olup, İsveç'in dışarıda kalması İsveç'te öfkeye neden olurken; ülke basını Başbakan Ulf Kristersson'un başarısızlığını vurguladı.
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