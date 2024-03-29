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İstilacı maymunlar tek tek toplanıyor! 3 bin 500’den fazla maymun Lopburi’yi ele geçirdi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 29.03.2024 19:04
Güney Asya ülkesi Tayland'da son yıllarda büyüyen maymun krizi devam ediyor. Bölgede maymunların sayısı hızla artarken yetkililer çözümü şehri istila eden maymunları tek tek toplamakta buldu.
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İstilacı maymunlar tek tek toplanıyor! 3 bin 500’den fazla maymun Lopburi’yi ele geçirdi
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