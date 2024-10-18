18 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Dünya Videoları
İşte Yahya Sinvar'ın son anları: Dinim ve vatanım için ölümden korkmuyorum!

İşte Yahya Sinvar'ın son anları: Dinim ve vatanım için ölümden korkmuyorum!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2024 01:47
Güncelleme:18.10.2024 01:47
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen Yahya Sinvar, Gazze'nin güneyinde düzenlenen saldırıda şehadet şerbetini içti. Sinvar’ın şehit olmadan önceki konuşması ise sosyal medyada gündem oldu. Sinvar açıklamasında, “Evet ölümden korkuyorum. Yatağımda yaşlı develer gibi ölmekten, kalp krizinden ya da trafik kazasından ölmekten korkuyorum. Allah yolunda dinim, vatanım ve mukaddesatım için ölmekten korkmuyorum.” dediği görüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hagari: İşimiz daha bitmedi
Hagari: “İşimiz daha bitmedi”
Yahya Sinvar: Dinim ve vatanım için ölümden korkmuyorum!
Yahya Sinvar: Dinim ve vatanım için ölümden korkmuyorum!
Yahya Sinvar’ın ölümü, binlercesinin doğumuna neden olur!
Yahya Sinvar'ın ölümü, binlercesinin doğumuna neden olur!
Hamas lideri Yahya Sinvar’ın son görüntüsü!
Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son görüntüsü!
Katil Netanyahu’dan saldırılara devam mesajı
Katil Netanyahu’dan "saldırılara devam" mesajı
Yahya Sinvar’ın şehadeti camilerde anons edildi!
Yahya Sinvar’ın şehadeti camilerde anons edildi!
Hedef ’Sinvar’ değildi açıklaması...
"Hedef 'Sinvar' değildi" açıklaması...
Depremde engelli öğrencisini unutmadı!
Depremde engelli öğrencisini unutmadı!
ABD seçimlerine sayılı günler kaldı! Trump mı, Harris mi?
ABD seçimlerine sayılı günler kaldı! Trump mı, Harris mi?
Hamas lideri Yahya Sinvar’a suikast iddiası!
Hamas lideri Yahya Sinvar’a suikast iddiası!
Sel felaketi! 2 milyon insanı etkilendi
Sel felaketi! 2 milyon insanı etkilendi
Trump kritik 7 eyalette Harris’in önüne geçti
Trump kritik 7 eyalette Harris’in önüne geçti
Daha Fazla Video Göster