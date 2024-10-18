18 Ekim 2024, Cuma
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İşte Yahya Sinvar'ın son anları: Dinim ve vatanım için ölümden korkmuyorum!
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen Yahya Sinvar, Gazze'nin güneyinde düzenlenen saldırıda şehadet şerbetini içti. Sinvar’ın şehit olmadan önceki konuşması ise sosyal medyada gündem oldu. Sinvar açıklamasında, “Evet ölümden korkuyorum. Yatağımda yaşlı develer gibi ölmekten, kalp krizinden ya da trafik kazasından ölmekten korkuyorum. Allah yolunda dinim, vatanım ve mukaddesatım için ölmekten korkmuyorum.” dediği görüldü.