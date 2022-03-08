İşte Ukrayna'da sivillerin tahliye rotaları

Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı.Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumive Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı Moskova saati ile 10.00 itibariyle yürürlüğe girdi. İşte sivillerin tahliye rotaları...

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