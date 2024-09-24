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İşte İsrail’in vurduğu yerler! A Haber ekibi Lübnan’ın güneyindeki köyleri görüntüledi

İşte İsrail’in vurduğu yerler! A Haber ekibi Lübnan’ın güneyindeki köyleri görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 18:15
İsrail’in Lübnan’a dünden bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 558'e yükseldi. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt İsrail'in Lübnan’ın güneyinde vurduğu bir köyü görüntüledi.
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İşte İsrail’in vurduğu yerler! A Haber ekibi Lübnan’ın güneyindeki köyleri görüntüledi
İşte İsrail’in vurduğu yerler! A Haber ekibi Lübnan’ın güneyindeki köyleri görüntüledi
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