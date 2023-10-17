İşte İsrail'in şehit ettiği o çocuklar! Savaştan korunmak için sığındıkları hastane bahçesi mezarları oldu

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken, İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastande hayatını kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuklar... İsrail'in soykırım yaptığı hastanede çocukların savaştan korunmak için sığınak olarak kullandıkları ortaya çıktı. A Haber ekranında ölen çocukların son görüntüsü yürekleri yaktı...