İşte İsrail'in planı! Gazze işgali için işgalci İsrailli subaylar konuştu: Son yılların en büyük saldırısı olacak

İşgalci İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarını sürdürürken kara harekatının ne zaman başlayacağı da dünya basınının gündeminde. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'a konuşan işgalci İsrailli subaylar bölgeye yönelik planlarını açıklarken, hafta sonu başlaması beklenen kara harekatının neden ertelendiğini de paylaştı. İşte detaylar...