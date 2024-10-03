03 Ekim 2024, Perşembe
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İşte İsrail’in bombaladığı bina! Ortadoğu'da gergin gece
Terör devleti İsrail, Gazze'ye ve çevresindeki ülkelere yaptığı hain saldırılara devam ediyor. Katiller, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde yeni bir saldırı düzenledi. Saldırıda Beyrut'ta dört büyük patlama meydana geldi. Patlamanın görüntülerini Lübnanlılar telefonlarının kameralarıyla kaydetti.