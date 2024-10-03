İşte İsrail’in bombaladığı bina! Ortadoğu’da gergin gece

Terör devleti İsrail, Gazze'ye ve çevresindeki ülkelere yaptığı hain saldırılara devam ediyor. Katiller, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde yeni bir saldırı düzenledi. Saldırıda Beyrut'ta dört büyük patlama meydana geldi. Patlamanın görüntülerini Lübnanlılar telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN