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İşte İsrail’in bombaladığı bina! Ortadoğu'da gergin gece

İşte İsrail’in bombaladığı bina! Ortadoğu'da gergin gece

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 01:04
Terör devleti İsrail, Gazze'ye ve çevresindeki ülkelere yaptığı hain saldırılara devam ediyor. Katiller, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde yeni bir saldırı düzenledi. Saldırıda Beyrut'ta dört büyük patlama meydana geldi. Patlamanın görüntülerini Lübnanlılar telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
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İşte İsrail’in bombaladığı bina! Ortadoğu’da gergin gece
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