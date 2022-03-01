01 Mart 2022, Salı
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İşte Herson kentine giren Rus Askeri kamerada!
Rusya savaşından son dakika haberleri! Rus askerleri Ukrayna'nın Herson şehrine girerek kontrol noktaları kurmaya başladı. Ukrayna'nın Herson şehrine giren Rus askerleri kamerada...