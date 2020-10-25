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İşte Ermenistan'ın zulmüne uğrayan Azerbaycanlı çocuklar

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Giriş: 25.10.2020 18:51
Güncelleme:25.10.2020 18:56
Cephede Azerbaycan ordusu karşısında duramayan Ermenistan defalarca sivilleri hedef aldı. Çoluk çocuk demeden katliamlara imza attı. Aileler dağıldı, evler yıkıldı. A Haber, Ermenistan'ın evlerini vurduğu, başını sokacak bir çatıdan mahrum kalan çocukların hikâyesini ekranlara taşıdı. İşte savaşın çocukları…

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Ermenistan'ın zulmüne uğrayan çocuklar
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