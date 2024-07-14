İşte Donald Trump'ın saldırıya uğradığı bölgenin havadan görüntüsü!

ABD'de eski Başkan ve kasım ayında yapılacak seçimde aday olan Donald Trump, seçim mitinginde silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlar, Trump'ın kulağını sıyırırken; suikast girişimi sonrası bölgenin krokisi çıktı. Trump'ın saldırıya uğradığı bölgenin koordinatları ve saldırganın bulunduğu konum havadan görüntülendi.