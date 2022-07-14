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İşte Avrupa’nın en kötü 10 havalimanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2022 18:49
Bir seyahat acentesi, Avrupa’daki havalimanlarını gecikme süreleri ve sayıları bakımından inceledi. Böylece gecikmeli uçuşlar bakımından Avrupa’nın en kötü 10 havalimanı belirlenmiş oldu.
İşte Avrupa’nın en kötü 10 havalimanı
İşte Avrupa’nın en kötü 10 havalimanı
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