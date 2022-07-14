14 Temmuz 2022, Perşembe
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İşte Avrupa’nın en kötü 10 havalimanı
Bir seyahat acentesi, Avrupa’daki havalimanlarını gecikme süreleri ve sayıları bakımından inceledi. Böylece gecikmeli uçuşlar bakımından Avrupa’nın en kötü 10 havalimanı belirlenmiş oldu.