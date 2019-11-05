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05.11.2019
İşte Avrupa vatandaşı DEAŞ'lı terörist sayısı
Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı sona yaklaştı, Avrupa'da panik havası başladı. DEAŞ'ın Avrupalı teröristlerinin evine dönme olasılığı gündemin bir numaralı maddesi oldu. Peki hangi ülkenin kaç tane DEAŞ'lı teröristi bulunuyor? İşte ülke ülke Avrupa vatandaşı DEAŞ'lı terörist sayısı.
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