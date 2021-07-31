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İşte Afgan göçüne karşı alınan 3 önlem! Kaç mülteci yakalandı?

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Giriş: 31.07.2021 11:42
Güncelleme:31.07.2021 11:43
Son dönemde binlerce Afgan mültecinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğine ilişkin iddia ve görüntüler hızla yayılıyor. Güvenlik kaynakları söz konusu iddiaları yalanlarken, İran sınırında tedbirler de artırılmış durumda. TSK, bölgede üç aşamalı bir emniyet sistemi uyguluyor. Uygulama sayesinde binlerce yasadışı geçiş başarıyla engellendi.
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İşte Afgan göçüne karşı alınan 3 önlem!
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