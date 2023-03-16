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İşte ABD İHA'sının düştüğü anlar! Pentagon Karadeniz'deki sıcak temasın ilk görüntülerini yayınladı

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 14:14
Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de 2 Rus savaş uçağı ile ABD'ye ait insansız hava aracı çarpışmıştı. ABD Savunma Bakanlığı o anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
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