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İşte ABD Başkanı Joe Biden'ın aracı yürüyen canavar Cadillac One! Özellikleri akıllara durgunluk verdi! Her tehlikeye karşı bir savunması var

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Giriş: 15.06.2021 10:11
Dünya gözünü Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO Liderler Zirvesi'ne çevirdi. ABD Başkanı Joe Biden'a tahsis edilen koruma aracı özellikleriyle akıllara durgunluk verdi. Bir buçuk milyon dolar (yaklaşık 13 milyon lira) fiyatında olan "Cadillac One" model araç, 10 tondan fazla bir ağırlığa sahip. 20 santimetre kalınlığında zırhla donatılan "Canavar" lakaplı bu araç, birçok tehlikeye karşı geliştirilen sistemle donatılmış. Kalın zırhıyla kurşun geçirmez olan "Canavar" protesto ile karşılaştığı vakit etrafa sis atabiliyor. İletişimde her türlü olanağa sahip olan "Cadillac One" Pentagon'a doğrudan bağlantısı olan kapsamlı bir elektronik iletişim ağına sahip. Eski ABD Başkanı Obama arabadaki telefon aracılığıyla bir nükleer denizaltını arayabileceğini ifade etmişti. İşte teknolojisiyle akıllara durgunluk veren "Cadillac One" namı diğer "Canavar"ın bilinen ve gizli kalmış tüm gerçekleri...
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