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İsrailliler hükümete karşı isyanda! Çocuk katili işgalci komutan istifa etti

İsrailliler hükümete karşı isyanda! Çocuk katili işgalci komutan istifa etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 18:30
Kitlesel protestolarla sarsılan İsrail’de hayat grevle durdu. Peş peşe gelen “sokağa çıkın” çağrılarının ardından bu akşamda İsraillerin sokaklara dökülmesi ve protestoların hız kesmeden devam etmesi planlanıyor. Diğer yandan ordudan üst düzey bir istifa haberi geldi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur hükümete karşı oluşan halk ihtilalini canlı yayında anlattı.
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