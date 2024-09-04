04 Eylül 2024, Çarşamba
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İsrailli subaydan "ABD" itirafı: Yardım şarttı! "ABD olmasaydı, İsrail savaşı sürdüremezdi"
İsrail'in Gazze’deki soykırımı 11. Ayında devam ederken, İsrail basınına konuşan üst düzey bir subayın açıklamaları gündem oldu. İsrail ordusunun ABD’ye olan bağımlılığını anlatan hava kuvvetleri yetkilisi, "Washington’ın yardımı olmadan savaşı sürdüremezdik" dedi. Yaşananlardan yine Hamas'ı sorumlu tutan ABD ise, 6 Hamas lideri hakkında iddianame hazırladı.