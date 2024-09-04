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İsrailli subaydan

İsrailli subaydan "ABD" itirafı: Yardım şarttı! "ABD olmasaydı, İsrail savaşı sürdüremezdi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 19:31
İsrail'in Gazze’deki soykırımı 11. Ayında devam ederken, İsrail basınına konuşan üst düzey bir subayın açıklamaları gündem oldu. İsrail ordusunun ABD’ye olan bağımlılığını anlatan hava kuvvetleri yetkilisi, "Washington’ın yardımı olmadan savaşı sürdüremezdik" dedi. Yaşananlardan yine Hamas'ı sorumlu tutan ABD ise, 6 Hamas lideri hakkında iddianame hazırladı.
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