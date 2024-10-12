İsrailli eski bakan canlı yayını yarıda kesti! Sunucu tepkisiyle şok oldu

İsrail'in eski Adalet Bakanı Yossi Beilin, El-Cezire'de katıldığı bir haber programında zor anlar yaşadı. "Hamas'ın yeri cehennemdir" diyen eski Bakan Beilin, hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Spikerin,"Hamas cehennemlik ise 50 bin insanı katleden İsrail'in yeri neresi?" diye sorması üzerine Beilin, canlı yayını yarıda kesti.

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