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İsrailli esirler kendi hükümetine güvenmiyor! ‘Esir ölümü’ skandalı yaşlı rehineleri korkuttu: İsrail’in hava saldırılarına kurban olmak istemiyoruz

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Giriş: 19.12.2023 01:11
İşgalci İsrail, Kassam Tugaylarına esir düşen İsrailli vatandaşları da hedef almaya başladı. “Dost ateşi” diyerek yanlışlıkla vurduklarını söyledikleri 3 İsrailli esirden sonra yaşlı bir kadını daha öldürdükleri ortaya çıktı. Katil İsrail’in ardı ardına gelen İsrailli esir skandallarının ardından Kassam elinde olan rehineler kendi hükümetlerine karşı güven problemi yaşadıklarını ve korktuklarını bir kez daha dile getirdi. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu yaşlı esirler İsrail hükümetine görüntülü mesaj göndererek, İsrail ordusunun hava saldırılarının kurbanı olmak istemediklerini duyurdu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 79 yaşındaki Haiem Bery, "İsrail ordusunun hava saldırılarının kurbanı olmak istemiyoruz. Bizi koşulsuz serbest bırakın. Burada yaşlanmamıza izin vermeyin." ifadelerini kullandı.
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