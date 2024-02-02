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İsrailli binbaşıya keskin nişancı ateşi! Hamas nişancıları İsrail’e zor anlar yaşatıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 18:04
Gazze'nin dört bir yanına konuşlanan Hamas keskin nişancıları İsrail askerlerine zor anlar yaşatıyor. El Kassam tugayları, o anlara ilişkin yeni görüntü yayınladı. Videoda bir binbaşının vurulduğu görülüyor.
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