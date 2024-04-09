09 Nisan 2024, Salı
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İsrailli asker öldürdüğü çocuğun çorabıyla fotoğraf çektirdi! Çukur adam…
İşgalci İsrail Terör Örgütü mensubu olan aşağılık öldürdüğü bir Gazzeli çocuğun çorabı ile fotoğraf çektir ve yeni hobisinin bu olduğunu söyledi. İnfiale yol açan fotoğrafla ilgili konuşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, “Ne söylesek az kalır, Çukur adam…” dedi.