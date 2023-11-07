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İsrail’in tarihi katliamlarla dolu! Eşi benzeri görülmemiş vahşetler

A Haber
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Giriş: 07.11.2023 16:20
İsrail'in dehşete düşüren hastane katliamının arka planında 75 yıldır süren bir zalimliğin tecrübesi var. 1948'de kurulan ve uluslararası hukuku hiçe sayarak türlü bahanelerle Filistinlilerin topraklarını işgal eden İsrail, daha önce de defalarca benzer katliamlara imza attı. İşte o kanlı tarih…
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