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İsrail’in soykırım davası başlıyor! Dava 11 Ocak’ta

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 16:22
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davası yarın başlıyor. İki gün sürecek dava Hollanda'nın Lahey kentinde görülecek. Heyete Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola Başkanlık edecek.
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