18 Eylül 2024, Çarşamba
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İsrail’in siber saldırısının yankıları! A Haber bölgede
Terör devleti İsrail saldırılarını bir ileri boyuta taşıdı. Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazları tek tek patladı. Cihazların patlama anları da kameralara yansıdı. Olayda çok sayıda kişi ölürken 3 bine yakın insan yaralandı. Polisler patlayan cihazların üretildiği Tayvan’daki Gold Apolla fabrikasını bastı. Firma cihazın Avrupa’da üretildiğini açıkladı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu Tel Aviv’deki son durum aktarırken Çin muhabirimiz Mehmet Zeyrek fabrika dair önemli bilgiler paylaştı. A Haber İstihbara Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında önemli değerlendirmeler de bulundu.