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İsrail’in siber saldırısının yankıları! A Haber bölgede

İsrail’in siber saldırısının yankıları! A Haber bölgede

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 11:46
Terör devleti İsrail saldırılarını bir ileri boyuta taşıdı. Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazları tek tek patladı. Cihazların patlama anları da kameralara yansıdı. Olayda çok sayıda kişi ölürken 3 bine yakın insan yaralandı. Polisler patlayan cihazların üretildiği Tayvan’daki Gold Apolla fabrikasını bastı. Firma cihazın Avrupa’da üretildiğini açıkladı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu Tel Aviv’deki son durum aktarırken Çin muhabirimiz Mehmet Zeyrek fabrika dair önemli bilgiler paylaştı. A Haber İstihbara Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında önemli değerlendirmeler de bulundu.
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