İsrail’in serbest bıraktığı 97 Filistinli Kahire’de!

İsrail’in ihlali nedeniyle geciken esir takası gece saatlerinde gerçekleşmesinin ardından serbest bırakkılan 642 Filistinliden 97’si Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi. Sınırı dışı edilen mahkumlar, aileleri ve sevdikleri tarafından sevinçle karşılanırken, diğer mahkumların da serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden serbest bırakılan 642 Filistinliden 456’sı Kızılhaç’a ait otobüslerle sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'ne götürülmüştü.

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