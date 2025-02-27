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İsrail’in serbest bıraktığı 97 Filistinli Kahire’de!

İsrail’in serbest bıraktığı 97 Filistinli Kahire’de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 23:35
İsrail’in ihlali nedeniyle geciken esir takası gece saatlerinde gerçekleşmesinin ardından serbest bırakkılan 642 Filistinliden 97’si Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi. Sınırı dışı edilen mahkumlar, aileleri ve sevdikleri tarafından sevinçle karşılanırken, diğer mahkumların da serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden serbest bırakılan 642 Filistinliden 456’sı Kızılhaç’a ait otobüslerle sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'ne götürülmüştü.
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İsrail’in serbest bıraktığı 97 Filistinli Kahire’de!
İsrail’in serbest bıraktığı 97 Filistinli Kahire’de!
İsrail’in serbest bıraktığı 97 Filistinli Kahire’de!
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