İsrail'in saldırısından sonra elleri ile kulaklarını kapatmış halde bulundu

İsrail Gazze’ye yönelik saldırıların şiddetini her geçen gün artırıyor. Katledilen Filistinlilerin sayısı 41 bine yaklaştı. Hayatta kalanlar ise hastalık ve açlığın pençesinde. İşte bölgedeki son durum…

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