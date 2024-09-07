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İsrail'in saldırısından sonra elleri ile kulaklarını kapatmış halde bulundu

İsrail'in saldırısından sonra elleri ile kulaklarını kapatmış halde bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 01:30
İsrail Gazze’ye yönelik saldırıların şiddetini her geçen gün artırıyor. Katledilen Filistinlilerin sayısı 41 bine yaklaştı. Hayatta kalanlar ise hastalık ve açlığın pençesinde. İşte bölgedeki son durum…
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