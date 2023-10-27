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İsrail'in saldırısından kurtuldu Kelime-i Şehadet getirdi

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Giriş: 27.10.2023 18:31
Güncelleme:27.10.2023 19:08
7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'de soykırım yapan İsrail, savaş hukukunu bile hiçe sayan görülmemiş katliamlara imza atıyor. Sivil, asker, çocuk, kadın ayrımı gözetmeyen katil ordusu yine Gazze'de sivilleri hedef aldı.
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