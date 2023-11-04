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İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 9 bin 488'e yükseldi

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Giriş: 04.11.2023 14:04
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 500'ü kadın.
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