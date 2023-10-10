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İsrail’in saldırılarında 7 gazeteci hayatını kaybetti! 40 medya kurumu hasar gördü

A Haber
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Giriş: 10.10.2023 15:34
Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi, İsrail saldırılarında basın camiasının yaşadığı kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 7 gazeteci yaşamını yitirdi. 2 gazeteci ise hala kayıp.
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