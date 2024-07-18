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İsrail'in Lübnan'ın doğusuna yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın doğusuna yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 18.07.2024 15:19
Son dakika haberleri… İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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İsrail’in Lübnan’ın doğusuna yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü
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