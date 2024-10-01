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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurduğu anlar A Haber'de!

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurduğu anlar A Haber'de!

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 01.10.2024 01:25
İsrail'in Lübnan'a işgali başlatmasının ardından bölgede patlama sesleri yükseldi. İsrail ordusu çok yakın mesafedeki Güney Lübnan'a peş peşe saldırılar düzenledi. Beyrut'a yapılan o saldırının görüntüleri A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.
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