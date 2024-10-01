İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurduğu anlar A Haber'de!

İsrail'in Lübnan'a işgali başlatmasının ardından bölgede patlama sesleri yükseldi. İsrail ordusu çok yakın mesafedeki Güney Lübnan'a peş peşe saldırılar düzenledi. Beyrut'a yapılan o saldırının görüntüleri A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.