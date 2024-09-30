Lübnan’a kara harekâtına hazırlanan işgalci İsrail’in katliam tanklarını sadece A Haber görüntüledi. A Haber muhabiri İslim İstanbullu, sıcak bölgede detayları aktardı. İstanbullu, "Hazırlığın olduğunu günlerdir söylüyoruz. Şu anda İsrail ordusuna ait askeri araçların yoğunlukta olduğunu görebiliyoruz." dedi.