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İsrail’in katliam tanklarını sadece A Haber görüntüledi

İsrail’in katliam tanklarını sadece A Haber görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 18:23
Lübnan’a kara harekâtına hazırlanan işgalci İsrail’in katliam tanklarını sadece A Haber görüntüledi. A Haber muhabiri İslim İstanbullu, sıcak bölgede detayları aktardı. İstanbullu, "Hazırlığın olduğunu günlerdir söylüyoruz. Şu anda İsrail ordusuna ait askeri araçların yoğunlukta olduğunu görebiliyoruz." dedi.
İsrail’in katliam tanklarını sadece A Haber görüntüledi
İsrail’in katliam tanklarını sadece A Haber görüntüledi
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