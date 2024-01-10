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İsrail'in katlettiği gazeteciler!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 19:02
İsrail katliamlarında 112 gazeteci öldürüldü! Üç aydır yüz binlerde kişinin katliamına şahit oldular, sonunda İsrail’in hedefi oldular.
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İsrail’in katlettiği gazeteciler!
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