İsrail’in kanlı planı deşifre oldu! Katliam bölgesi Gazze’yi müze yapacaklar

İsrail Metula Konseyi Başkanı David Azoulai, Gazze ile ilgili korkunç planlarını anlattı, Gazzelilerin Lübnan'daki mülteci kamplarını gönderilmesi gerektiğini söyledi. Azoulai, Gazze'nin ise İsrail’in savaş yeteneklerini sergileyen açık hava bir müzesi olmasını istedi.

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