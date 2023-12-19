19 Aralık 2023, Salı
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İsrail’in kanlı planı deşifre oldu! Katliam bölgesi Gazze’yi müze yapacaklar
İsrail Metula Konseyi Başkanı David Azoulai, Gazze ile ilgili korkunç planlarını anlattı, Gazzelilerin Lübnan'daki mülteci kamplarını gönderilmesi gerektiğini söyledi. Azoulai, Gazze'nin ise İsrail’in savaş yeteneklerini sergileyen açık hava bir müzesi olmasını istedi.