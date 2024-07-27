İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik roketli saldırı: 10 ölü

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda bir futbol sahasının vurulması sonucu 10 İsrailli hayatını kaybetti, en az 12 İsrailli de yaralandı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin roketi neden engelleyemediğine dair soruşturma başlatırken, saldırının Hizbullah tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.

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