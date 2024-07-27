27 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik roketli saldırı: 10 ölü

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik roketli saldırı: 10 ölü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2024 21:59
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda bir futbol sahasının vurulması sonucu 10 İsrailli hayatını kaybetti, en az 12 İsrailli de yaralandı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin roketi neden engelleyemediğine dair soruşturma başlatırken, saldırının Hizbullah tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Golan Tepeleri’ne yönelik roketli saldırı: 10 ölü
Golan Tepeleri'ne yönelik roketli saldırı: 10 ölü
Hizbullah İsrail’i Suriye’de vurdu!
Hizbullah İsrail'i Suriye'de vurdu!
Kontrolden çıkan otobüs yaya geçidine daldı!
Kontrolden çıkan otobüs yaya geçidine daldı!
Netanyahu ABD’de ’soykırıma destek’ turunda!
Netanyahu ABD’de 'soykırıma destek' turunda!
İsrail’den Han Yunus’a yeni tahliye emri!
İsrail'den Han Yunus’a yeni tahliye emri!
Al birini vur ötekine! Katliama destek
Al birini vur ötekine! Katliama destek
Yemen sokaklarında Gazze protestosu!
Yemen sokaklarında Gazze protestosu!
İngiltere’den Netanyahu kararı
İngiltere'den Netanyahu kararı
ABD Kongresi’nde utanç oturumu
ABD Kongresi'nde utanç oturumu
İsrail Paris Olimpiyatları’nda böyle yuhalandı
İsrail Paris Olimpiyatları'nda böyle yuhalandı
Paris Olimpiyat Oyunları’nda LGBT dayatması!
Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT dayatması!
Ermenistan’dan yeni provokasyon!
Ermenistan’dan yeni provokasyon!
Daha Fazla Video Göster