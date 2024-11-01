İsrail’in İran misillemesi! ABD’li pilot desteği ifşa etti

İsrail, geçen hafta sonu İran'a misillemede bulunmuş ve bazı askeri noktaları hedef almıştı. İsrail'in bu saldırısına ABD de destek vermişti. Bu desteği ABD'li bir pilot, "Kutsal topraklar üzerindeyim" paylaşımıyla ifşa etti.

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