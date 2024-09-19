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İsrail'in Hizbullah'a saldırısı A Haber'de!

İsrail'in Hizbullah'a saldırısı A Haber'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 17:59
Lübnan’da Hizbullah’a yönelik peş peşe iki siber saldırının ardından bölgede tansiyon git gide yükseliyor. Salı ve çarşamba günü düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölürken yaralıların sayısı ise 3 bini aştı. BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'daki olayları görüşmek için cuma günü öğleden sonra acil oturumla toplanacak. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın bugün yapacağı açıklama beklenirken Hizbullah'a yeni bir saldırı daha düzenlendiği bildirildi. İşte saldırıya ait yeni görüntüler...
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