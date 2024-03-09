İsrail’in Hizbullah ile gerilimi artıyor! Lübnan’a karşı kara harekatına mı hazırlanıyor?

İsrail'in Lübnan’a sınır sorunlarının çözümü için 15 Mart’a kadar süre verdiği iddia edildi. Lübnan medyasında çıkan haberlere göre Hizbullah’ın sınırın 10 km gerisine çekilmesi isteniyor. Aksi takdirde kara operasyonu gündeme gelecek.

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