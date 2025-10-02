İsrail’in hedefi insanlık!

Dünya, dünü bugüne bağlayan saatleri ayakta geçirdi. Gazze’de 2 yıldır soykırım suçu işleyen ve 67 bin Müslümanı katleden İsrail, ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu’na saldırdı. 40’tan fazla tekneye adeta düşmana saldırır gibi harekât düzenlenirken, aralarında 37’si Türk olmak üzere 200’den fazla aktivist hukuksuzca alıkondu. İsrail’in baskınları teknelerden yapılan canlı yayınlarla tüm dünyaya yansırken, sokaklarda protestolar yükseldi. Türkiye’de de tepkiler büyüktü. İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önüne giden yüzlerce kişi “Gazze’ye özgürlük” sloganları attı.

