02 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail'in hedefi insanlık!
İsrail’in hedefi insanlık!

İsrail'in hedefi insanlık!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2025 22:17
Dünya, dünü bugüne bağlayan saatleri ayakta geçirdi. Gazze’de 2 yıldır soykırım suçu işleyen ve 67 bin Müslümanı katleden İsrail, ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu’na saldırdı. 40’tan fazla tekneye adeta düşmana saldırır gibi harekât düzenlenirken, aralarında 37’si Türk olmak üzere 200’den fazla aktivist hukuksuzca alıkondu. İsrail’in baskınları teknelerden yapılan canlı yayınlarla tüm dünyaya yansırken, sokaklarda protestolar yükseldi. Türkiye’de de tepkiler büyüktü. İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önüne giden yüzlerce kişi “Gazze’ye özgürlük” sloganları attı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’in hedefi insanlık!
İsrail aktivistlere ve gemilere ne yapacak?
İsrail aktivistlere ve gemilere ne yapacak?
İsrail’in hedefi insanlık!
İsrail'in hedefi insanlık!
Gazze’ye yardım filosu İsrail tarafından alıkonuldu
Gazze’ye yardım filosu İsrail tarafından alıkonuldu
Mikeno Gemisi Gazze kara sularına ulaştı
Mikeno Gemisi Gazze kara sularına ulaştı
İsrail’den Sumud Filosu’ndaki bir gemiye baskın
İsrail'den Sumud Filosu'ndaki bir gemiye baskın
İsrail’den Mikeno gemisindeki aktivistlere su ile saldırı
İsrail'den Mikeno gemisindeki aktivistlere su ile saldırı
Sumud Filosu’ndaki Meteque isimli gemiye İsrail’den baskın
Sumud Filosu'ndaki Meteque isimli gemiye İsrail'den baskın
Terör devletinden yoğun su ve taciz
Terör devletinden yoğun su ve taciz
Sumud Filosu’ndaki Adara isimli gemi İsrail tarafından yasa dışı durduruldu
Sumud Filosu'ndaki "Adara" isimli gemi İsrail tarafından yasa dışı durduruldu
Küresel Sumud Filosuna saldırı alarmı
Küresel Sumud Filosuna saldırı alarmı
ABD federal hükümet kapandı!
ABD federal hükümet kapandı!
Filipinler’de 6,9 büyüklüğünde deprem!
Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem!
Daha Fazla Video Göster