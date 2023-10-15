İsrail'in Gazze'ye hava saldırısından yeni görüntüler!

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.