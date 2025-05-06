İsrail’in Gazze’de yeni işgal planı! Gazzelilere yönelik tehcir planını yineledi

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından bir açıklama videosu yayınladı. Gazze'ye yönelik saldırıların yoğunlaşacağı mesajını verdi. Gazze'de işgalin genişleyeceği ve kalıcı olacağını söyledi. Yeni soykırım planına ilişkin İsrail ordu sözcüsü de detayları paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN