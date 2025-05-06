06 Mayıs 2025, Salı
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İsrail’in Gazze’de yeni işgal planı! Gazzelilere yönelik tehcir planını yineledi
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından bir açıklama videosu yayınladı. Gazze'ye yönelik saldırıların yoğunlaşacağı mesajını verdi. Gazze'de işgalin genişleyeceği ve kalıcı olacağını söyledi. Yeni soykırım planına ilişkin İsrail ordu sözcüsü de detayları paylaştı.