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İsrail’in Gazze’de yeni işgal planı! Gazzelilere yönelik tehcir planını yineledi

İsrail’in Gazze’de yeni işgal planı! Gazzelilere yönelik tehcir planını yineledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 09:02
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından bir açıklama videosu yayınladı. Gazze'ye yönelik saldırıların yoğunlaşacağı mesajını verdi. Gazze'de işgalin genişleyeceği ve kalıcı olacağını söyledi. Yeni soykırım planına ilişkin İsrail ordu sözcüsü de detayları paylaştı.
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İsrail’in Gazze’de yeni işgal planı! Gazzelilere yönelik tehcir planını yineledi
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